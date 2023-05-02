الإسكندرية: تنفيذ 97 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة منذ بدء الموجة 21

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية لتنفيذ الحملات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة و إزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، و وبناء على تكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبدء المرحلة الأولى من الموجة 21 لازالة التعديات على أراضي الدولة، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى، وتم تنفيذ 97 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ بدء تنفيذ الموجة 21.

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي؛ حيث تم البدء في إزالة التعديات بنطاق مركز ومدينة برج العرب وحي منتزه أول، وأن موجة الإزالة قامت بتنفيذ 19 قرار إزالة لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للادارة المركزية للموارد المائية والري بمساحة إجمالية 2 قيراط 6.58 سهم بنطاق مركز ومدينة برج العرب، و في يوم 30 ابريل تم تنفيذ 78 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بجهة الولاية نفسها حيث تم تنفيذ الإزالة على مساحة إجمالية تقدر ب 2.21 سهم و 11قيراطًا و 13 فدانًا بالحي ذاته، وبنطاق حي منتزه أول تم تنفيذ حملة الازالة بنطاق عزب التوفيقيه وزرزارة وإمتداد الفلكي حيث تم إزالة 5 تعديات.