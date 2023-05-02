الأرصاد: ارتفاع الحرارة بكافة الأنحاء واستمرار الأجواء مائلة للبرودة ليلا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافه الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربيه، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة مئوية ، والسواحل الشماليه 27 درجة مئوية ، وجنوب سيناء 31 درجة مئوية، وشمال الصعيد 32 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الأجواء تظل مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، مع وجود نشاط رياح علي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".