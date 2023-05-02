استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

-الطماطم بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .

-الموز البلدى 15 جنيها.

الفراولة 15 جنيها.