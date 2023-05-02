اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:48 م
أكرم القصاص
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إزالة 55 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و121 مترا مبان و15 فدانا بالشرقية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:22 م
إزالة 55 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و121 مترا مبان و15 فدانا بالشرقية إزالة التعديات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت إزالة 55 حالة تعدي علي مساحة 7 ألاف و121 متر مباني و15 فدان و6 قيراط بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.
 
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 43 حالة تعدي علي مساحة 7 ألاف و121 متر مباني و12 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك علي مساحة 15 فدان و 6 قيراط و 3 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطه زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 

الشرقية

حملة ازالة تعديات الزراعية

ازالة البناء المخالف بالشرقية

اخبار الشرقية



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