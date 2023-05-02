إزالة 12 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 42 فدانا في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أنه تم تنفيذ 12 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 42 فدانًا.

وأوضح مدير عام زراعة بورسعيد، أنه تم شن حملة مكبرة على التعديات التي تم رصدها على الأراضي الزراعية بكافة المناطق في المحافظة، وذلك استمراراً للموجة 21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

واشتركت في اللجنة المشكلة لتنفيذ قرارات الإزالة، إدارة حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس الزراعي مسعد أبو شحاته.

وأضاف "عطية"، أنه تم تنفيذ 12 حالة إزالة لمزارع سمكية بمساحة 42 فدانًا، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والأراضي في محافظة بورسعيد.

ويتابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشكل مستمر، العمل في حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذلك التعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أنشطة أخرى مثل المزارع السمكية أو المباني.