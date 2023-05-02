أكبر بعثة أنجولية فى قطاعات التشيد والبناء والبنية التحتية تزور مصر خلال مايو

كتب هانى الحوتى

تستقبل القاهرة في السابع من مايو الجاري، وفداً من دولة أنجولا برئاسة وزير الاسكان والعمل والبنية التحتية الأنجولية ومعه وفد مكون من 6 من قيادات الصف الأول الحكوميين في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية والمرافق وكذا 11 من الرؤساء التنفيذيين لكبري الشركات في قطاع الاسكان والمرافق والبنية التحتية من الجانب الأنجولي.

وتستغرق الزيارة 4 أيام تنتهي في الحادي عشر من مايو وتبدأ أعمال الزيارة باللقاءات مع الجانب الحكومي المماثل المصري يوم 8 مايو، وسيخصص يوم 9 مايو للقاءات مع شركات القطاع الخاص المصري، والذي سوف يتم عقد لقاء موسع يوم 9 تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وسفارة أنجولا بالقاهرة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الافريكسامبنك والاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء.

ومن المقرر أن تنظم السفارة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة "اللقاء الاستثماري الاقتصادي المصري الأنجولي -2023"، للقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء المقبل، 9 مايو، من الثانية ظهرا وحتى السابعة مساء بمشاركة أكثر من 35 شركة من كبري شركات التشييد والبناء والبنية التحتية والصرف الصحي والطرق والاسكان مع 12 من نظائرهم من الجانب الانجولي وسيعقد اللقاء في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة الجديدة.

ويوفر اللقاء فرصة للتعارف على كبرى الشركات الأنجولية في قطاع التشييد والبنية التحتية ويعد منصة حوارية للتفكير المتعمق في فتح آفاق الشراكة والتعاون المشترك بين رجال الأعمال في الدولتين، في هذا القطاع الهان وهو قطاع المقاولين والتشيد وذلك بهدف تنمية مشاريع وشراكات استثمارية كبري في مجال الإسكان والمرافق والطرق في أنجولا.