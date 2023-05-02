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أعمال تعديل خط متعارض.. "تاون جاس" لسكان المهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:15 م
أعمال تعديل خط متعارض.. "تاون جاس" لسكان المهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تاون جاس
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال تعديل خط متعارض مع إنشاء كوبرى مشاة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين"، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء بدءا من  الساعة العاشرة صباحا.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
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الغاز

المهندسين

تاون جاس

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