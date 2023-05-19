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ولى العهد السعودى: لن نسمح أن تتحول منطقتنا ميدانا للصراعات

الجمعة، 19 مايو 2023 02:55 م
ولى العهد السعودى: لن نسمح أن تتحول منطقتنا ميدانا للصراعات محمد بن سلمان
إيمان حنا

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أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال رئاسته لأعمال القمة العربية في دورتها ال32 المنعقدة في جدة، اليوم الجمعة، بأنه لن نسمح أن تتحول منطقتنا ميدانا للصراعات، ويكفينا سنوات من الصراع عانت منها شعوبنا .

ورحب بمشاركة الرئيس الأوكرانى قائلا: نرحب بكم في بلدكم الثانى، نرحب بضيف القمة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكى، ونأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح  كما رحب ولى العهد السعودى بحضور الرئيس السورى للقمة.

انطلقت، قبل قليل، الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، بحضور الرئيس السيسى.
 
وحرص القادة العرب على التقاط صورة تذكارية، بعد أن استقبلهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشهدت القمة عودة الرئيس السوري بشار الأسد بعد 12 عامًا.
 
وكان  المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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