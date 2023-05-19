نجاح كبير لمستشفى طيبة التخصصى فى إسنا بإجراء 50 عملية جراحية فى اليوم الواحد

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، التابعة لهيئة الرعاية بمحافظة الأقصر، نجاحاً تصاعدياً في العمليات الجراحية والتخصصات المتقدمة والنادرة، وبمعدل غير مسبوق، حيث حققت المستشفى إجمالي عمليات جراحية لليوم الواحد تخطى 50 عملية للتدخلات المتقدمة وذات مهارة، وعلى يد عدد من أمهر الأطباء والجراحين.

وتنوعت العمليات ما بين جراحات القلب والأوعية الدموية، والقسطرة القلبية والتقنيات التشخيصية العالمية منها، وعمليات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وأيضاً جراحات التجميل والعظام والكسور، وكذلك عمليات المفاصل وتغيير الركبة ومناظير العظام، والنساء والتوليد والمسالك والأنف والأذن، والجراحة العامة والطارئة.

وعلى نحو متصل أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية في ساعات سابقة عن نجاح مستشفى طيبة التخصصي في الحصول على الاعتماد الدولي لمدة عامين جديدين، وذلك بعد اجتيازها لمعايير الاعتماد القومية طبقاً للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، قد تم افتتاحها على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد أهم المشاريع القومية لخدمة أهالي الصعيد في شهر فبراير لسنة 2021، حيث قدمت خلالها المستشفى رعاية متميزة أثناء جائحة كورونا، وتلاها الخدمة الصحية والعلاجية لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

فيما تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بالشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على صدور أمر إسناد إنشاء مستشفى القرنة المركزى الجديدة لخدمة أهالى البر الغربى والسائحين بمدينة القرنة.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى:- (تتقدم مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بالشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محافظ الأقصر مصطفى ألهم، على إصدار أمر إسناد إنشاء مستشفى القرنة المركزي الجديد بمركز القرنة، خدمةً لأهالينا بإدارة القرنة، وتحت إشراف جهاز مشروعات الخدمات الوطنيه، حيث سيتم إنشاء المستشفى وتسليمها بالمواعيد المخطط لها).



مستشفى إسنا تنجح فى إجراء 50 عملية تدخل جراحى فى اليوم الواحد



نجاح كبير لمستشفى طيبة التخصصى فى إسنا بإجراء 50 عملية