

وتابعت الوزارة أنه بالإضافة إلى ذلك تم شحن زوارق مائية صغيرة روسية الصنع لقوات حماية المياه الداخلية التابعة للبحرية في نيكاراجوا.



وقالت الوزارة إن التعاون العسكري الفني يتم من أجل تطوير وتعزيز العلاقات بين موسكو وماناجوا، ويهدف إلى زيادة مستوى الأمن القومي والقدرات الدفاعية للدولتين، وإثبات أن روسيا كالعادة وجهات نظر نيكاراجوا كشريك استراتيجي لها في أمريكا الوسطى.



كما شددت وزارة الدفاع على أن روسيا تقدر موقف نيكاراجوا على الساحة الدولية، والتي تدعم أيضا مقترحات روسيا حول مختلف نقاط جدول الأعمال العالمي التي تطرحها روسيا للمناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.