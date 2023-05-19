ملائكة في المساجد.. أوقاف الأقصر تدعم الأطفال فى الإجازة عبر البرنامج الصيفى للطفل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من البهجة والسعادة الكبيرة انتشر المئات من الأطفال حول الأقصر داخل المساجد كالملائكة، عبر بوابة فعاليات البرنامج الصيفي للطفل والذي تنظمه مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، بتنظيم جلسات متنوعة للأطفال داخل المساجد.

وفي هذا الصدد يقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر، إنه بعد النجاح المبهر الذي حققه البرنامج الصيفي للطفل في العام الماضي خلال إجازة الفترة الصيفية، تقرر افتتاح الفعاليات من جديد لدعم الأطفال بالمساجد مع دخول الأجازة الصيفية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث حضر البرنامج الصيفى بمسجد مكي إسماعيل ومسجد الجامع بنجع العمدة بمركز ومدينة الطود.

ويضيف الشيخ سيد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، إنه برنامج ثرى ومهم يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.

وأوضح مدير مديرية أوقاف الأقصر، أنه قد تضمن الافتتاح للبرنامج الصيفي العديد من الفقرات مثل فقرة قراءات قرآنية وأناشيد دينية من أطفال البرنامج، حيث أن مديرية أوقاف الأقصر بها ما يقرب من 572 مسجد ويقام بها برنامج النشاط الصيفي للطفل، حيث شارك فى حضور افتتاح البرنامج الصيفي للطفل، كل من الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد عبد العزيز خضرى المفتش بإدارة أوقاف الطود، والشيخ محمد على أبو الوفا عضو إدارة الدعوة الإلكترونية بالمديرية، وأئمة هذه المساجد.



الأطفال داخل المساجد فى بدء البرنامج الصيفى



أوقاف الأقصر تدعم الأطفال فى الأجازة عبر البرنامج الصيفى للطفل



تجمع الأطفال بالمساجد فى البرنامج الصيفى للطفل



فرحة الأطفال فى البرنامج الصيفى للطفل بالأقصر



فعاليات البرنامج الصيفى للطفل فى مساجد الأقصر



ملائكة فى المساجد عبر البرنامج الصيفى للطفل



