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ما هى سعة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ؟ .. تفاصيل

الجمعة، 19 مايو 2023 07:00 ص
ما هى سعة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ؟ .. تفاصيل كاتدرائية ميلاد المسيح
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية أحدث مقر باباوى في تاريخ الكنيسة كما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة أنه تم افتتاحها رسميا في يوم السادس من يناير2019؛  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وقداسة البابا تواضروس الثانى وتعد الأكبر حجما وسعة؛ حيث تقع علي مساحة 15 فدانا ؛ أي ما يعادل 63 ألف متر مربع  ؛وتتسع لأكثر من 8 آلاف شخص.

وتحتوي  كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية علي مبني للمقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعت ومكاتب إدارية، كما تحتوى على قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية، ويوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة علي الحوائط تعبرعن ميلاد السيد المسيح ؛وبشارة القديسة العذراء مريم؛ وبعض الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا.

وبعد هذه رحلة مختصرة وسريعة لقصة الكرسي المرقسي من الإسكندرية حتي العاصمة الإدارية الجديدة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاتدرائيه ميلاد المسيح

العاصمه الاداريه الجديده



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