ما هى العلاقة بين النظريات والأبحاث العلمية ومكاسب التجارة؟ WTO تجيب بالتفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

قدمت العلوم الاقتصادية أساسًا قويًا لصنع السياسات التجارية منذ أن طور ديفيد ريكاردو نظرية الميزة النسبية على مدى قرنين من الزمان.

وتقول نائب المدير العام ل منظمة التجارة العالمية WTO ،أنابيل جونزاليس، إن نظرية التجارة الجديدة التي أطلقها بول كروغمان ، ترفع التجارة الدولية إنتاجية الشركات من خلال توسيع الأسواق ، مما يسمح للشركات بجني الاقتصادات الحجم: وفي النظرية التجارية الجديدة الجديدة التي أطلقها مارك ميليتز ، تجلب التجارة الدولية مكاسب في الإنتاجية من خلال إجبار الشركات الأقل إنتاجية على التعاقد وترك حصة أكبر من السوق للشركات الأكثر إنتاجية.

وتشير جونزاليس، بحسب ما نشره الموقع الرسمى للمنظمة إنه تلخص ورقة حديثة أعدها المجلس الوطني السويدي للتجارة أحدث أبحاث السياسات حول تأثير التجارة في السلع على الإنتاجية - محرك رئيسي للنمو المستدام - والازدهار الاقتصادي الشامل، لافتة إن هناك روابط أقوى بين التجارة والإنتاجية مما كان يُعتقد سابقًا ، ويمكن أن يكون للإصلاحات التجارية تأثير أكبر مما كان متوقعًا قبل 20 عامًا.

وذكرت أن هناك أدلة تجريبية قوية ومتسقة على تأثيرات الإنتاجية من تحسين الوصول إلى السلع الوسيطة، وهذا هو السبب في أنه من المنطقي إزالة الحواجز التجارية أمام المدخلات والأجزاء والمكونات.

كما تتعلق أهم تأثيرات الإنتاجية بالواردات، ولكن هناك مكاسب إنتاجية مرتبطة بالوصول إلى أسواق التصدير، فعندما يرتبط الانتشار التكنولوجي بالتجارة وانفتاح التجارة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير.

وفقًا لنظرية التجارة الحديثة ، تتم التجارة الدولية اليوم إلى حد كبير داخل الصناعات بدلاً من التجارة بين الصناعات ، وهذا يشير إلى أن هناك المزيد من الفرص التجارية المحتملة المتاحة عبر قطاعات سلسلة القيمة ، وليست بالضرورة مرتبطة بقطاعات محددة بوضوح.

وتؤكد نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية WTO ،أنابيل جونزاليس إن هناك رابحون وخاسرون مرتبطون بتحرير التجارة ، وهذا هو سبب أهمية سياسات التكيف الاجتماعي والسياسات العامة الأخرى ، حتى لو كانت هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد أفضل تصميمات السياسات.