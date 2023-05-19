لأول مرة فى التاريخ.. ‏ختم القرآن الكريم مرتلا فى جلسات متتابعة بمسجد الحسين

تنطلق مقرأة الختمة المرتلة للقرآن الكريم عقب صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة، حيث تعقد الجلسة الأولى برئاسة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعمانى، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوى، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطانى، والقارئ الشيخ فتحى خليف، والقارئ الشيخ محمد الصعيدى، وإشراف فنى للأستاذ عبد العزيز عمران.
وتعقد الجلسة الثانية عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى يوم الجمعة برئاسة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة وعضوية كل من: القارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشنى، والقارئ الشيخ أحمد الغيطانى، والقارئ الشيخ السيد الهنداوى، والقارئ الشيخ عبد المطلب البودى، والقارئ الشيخ شريف عبد المنعم.
وتعقد الجلسة الثالثة عقب صلاة الفجر يوم السبت 20 مايو 2023م برئاسة القارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ محمود على حسن، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، والقارئ الشيخ صلاح الجمل، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ محمد متولى، والقارئ الشيخ محمد الصافى، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان.
وتتواصل الجلسات يوم السبت حتى يتم ختم القرآن الكريم كاملًا، وعقب صلاة العشاء سيكون دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات سبعة من كبار القراء.
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