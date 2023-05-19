كرييتف باند تقدم حفلها الشهرى على مسرح طلعت حرب بمواهب شابة وصغيرة

تقدم فرقة كرييتف باند حفلها الشهري علي مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية يوم 26 من الشهر الجارى بمجموعة من المواهب الشابة والصغيرة.

وقال قائد الفرقة يسري عبد القادر، أن الفرقة تتبني أصوات البراعم التي تهوي الغناء الشرقى الأصيل وتقوم بتدريبهم علي الغناء مع الموسيقي وتعلم المواجهة المباشرة مع الجمهور على خشبة المسرح، مضيفا: أن الفرقة تضم مجموعة من أفضل المدربين والعازفين، مثل مدرب الصوت الدكتور خالد الشربيني وعازف الأورج أمير بدر.



الفنانة جنى شريف

يذكر أن فرقة كرييتف باند قدمت عدة حفلات بساقية الصاوي وأكاديمية الفنون والجامعات المختلفة بمجموعة من براعم المطربين والمطربات ومن أبرزعم الفنانة الصغيرة جني شريف والطفل أنس، كما تضم الفرقة المطرب الشاب مصطفي طايع.

وتطلع الفرقة إلى المشاركة بمهرجان القلعة للموسيقى وحفلات وزارة الثقافة في المحافظات.