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ضياء رشوان: الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات

الجمعة، 19 مايو 2023 09:23 م
ضياء رشوان: الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات ضياء رشوان
إبراهيم حسان

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قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اتسمت بنفس ما اتسم به الحوار الوطني في مشهد الافتتاح، والذي كان يليق بمصر ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرة كبيرة للحوار.
 
أضاف ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc، أن الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة، حي ناقش الأسبوع الأول من الجلسات قضايا العدالة الاجتماعية وموضوعات خاصة بالوصاية على الأبناء وقضايا أخرى بالجانب الاقتصادي.
 
وتابع ضياء رشوان، أن الأمور تسير بالشكل المتوقع أن تسير فيه بالحوار الوطني، مردفا: "أوليات العمل الوطني كان محور دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وكل متحدث يقول ما يريد في الجلسات بدون إساءة لأي أحد".
 
وأكد الدكتور ضياء رشوان، أنه بمجرد الانتهاء من قضية ما في الحوار الوطني، سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم فيها.

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