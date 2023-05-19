وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز، الجمعة، أن التحقيق جار في الحادث وأن الضابط الكبير المتورط، قيد المراجعة ولم يعد يعمل.

وكشفت الشرطة في البداية تفاصيل قليلة عن الحادث، قائلة فقط إن امرأة مسنة في دار رعاية المسنين أصيبت بجروح، دون أي ذكر لاستخدام صاعق كهربائي.

وأضافت أن الضباط حاولوا ردع المسنة التي تعاني من الخرف، بعد حملها لسكين واقترابها منهم.

أثار استخدام القوة بحق كلير إدانة واسعة النطاق ودعوات إلى تحقيق مستقل.

وطالبت مجموعات الحريات المدنية هيئة رقابة خارجية، مثل لجنة سلوك إنفاذ القانون، بإدارة التحقيق، بدلاً من فريق الحوادث الخطيرة التابع لشرطة نيو ساوث ويلز.

قال جوش بالاس، رئيس مجلس الحريات المدنية في نيو ساوث ويلز: "لا ينبغي للشرطة أبدا التحقيق مع الشرطة".

ووصفت نيكول لي، رئيسة منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا، الحادث بأنه صادم وقالت إنها سلطت الضوء على النقص في تدريب الشرطة على حالات خفض التصعيد التي تشمل المصابين بالخرف.