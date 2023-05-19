سى ان ان: وفاة 4 أشخاص وفقدان 14 آخرين لبصرهم بسبب قطرات عين ملوثة بأمريكا

كتب محمد جمال

أعلنت المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض والوقاية منها أن 4 أشخاص توفوا وفقد 14 آخرون بصرهم جراء استخدامهم قطرات عين ملوثة، حسبما ذكرت شبكة "سى ان ان" الأمريكية.

وقال المراكز فى بيان لها، أن التحقيق الذى أجرته السلطات الصحية الأمريكية كشف أن الكثيرين استخدموا قطرات العين EzriCare Artificial Tears.

وكشف التحقيق عن تلوث قطرات العين بالبكتيريا.



سى ان ان

وحتى 15 مايو الجارى تم رصد 81 حالة إصابة بالزائفة الزنجارية، ومنها 14 حالة فقدان البصر و4 حالات تطلبت استئصال العين، و4 وفيات.

وفى يناير الماضى دعت السلطات لوقف استخدام قطرات العين المذكورة.

وفي فبراير أعلنت شركة "جلوبال فارما" المنتجة لقطرات العين هذه، عن سحب منتجاتها بتوصية من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، التى تقوم بالرقابة في هذا المجال.

يذكرأن، أطلق مركز السيطرة على الأمراض فى بورتوريكو تحذيرا من قطرات للعيون في الأسواق تسببت في وفاة شخص وفقدان ثلاث أشخاص بصرهم، وطالب السلطات بسحبها من الأسواق، حيث أنه أطلق عليها "قطرات مميتة"، حسبما قالت صحيفة "الفيثيرو" .

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس كلية فاحصي النظر في بورتوريكو ، الدكتور لورديس جونزاليس ، أعلن عن تحذيرات صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ، لاختصارها باللغة الإنجليزية) حول بعض قطرات العين" يجب إزالتها من السوق لأنها تسببت بالفعل في وفاة شخص واحد ، وثلاثة أشخاص فقدوا البصر ونحو خمسين مصابين ببكتيريا معدية في عيونهم اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن سبب الوفاة وفقدان البصر هو عدوى بكتيرية ربما تكون مرتبطة بقطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية ، حيث أفاد جميع المصابين باستخدام هذه القطرات مجانًا.

حتى الآن ، حدد فريق CDC ما لا يقل عن 50 شخصًا في 11 ولاية يعانون من Pseudomonas aeruginosa ، وهو نوع من البكتيريا المقاومة لمعظم المضادات الحيوية.