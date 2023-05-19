زراعة بنى سويف: نستهدف زراعة 8 آلاف و500 فدان من القطن هذا الموسم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم .

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 6 حتى 12 مايو الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر شامل بالمساحات التي تم زراعتها والمعدة لزراعة محصول القطن، حيث بلغت 7218 فدانًا من إجمالي المساحة المستهدفة والبالغة 8آلاف و500فدان هذا الموسم، هذا وقد تم عقد عدة ندوات إرشادية في إطار البرنامج الزمني والمكاني لمحصول القطن بقرية قاي –مركز إهناسيا- وقرية قمن العروس بالواسطى.

فيما تم متابعة الموقف الحالي لتوريد محصول القمح بقرى بدهل والعساكرة مركز سمسطا وشونة تزمنت الغربية مركز بني سويف، ومدينة الواسطى، وهنجر إهناسيا، وفحص عينات تقديرية لأصناف مختلفة من القمح من الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية ومشروع ترشيد استخدام المياه، مع استمرار أعمال التوريد للشون والصوامع حتى انتهاء الموسم في أغسطس، حيث تم الانتهاء من حصاد أكثر من 95ألف فدان قمح من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 126ألف و155فدان بنطاق المحافظة.

فيما تم عقد لقاء لعدد من المواطنين بالمحافظة لمناقشة العروض التسويقية لمحاصيل الفول الصويا والسمسم والذرة الصفراء للموسم الحالي، وتنفيذ يوم حصاد لمحصول القمح بمركز ناصر ومحصول بنجر السكر بالفشن، فضلًا عن متابعة الزراعات التعاقدية بقرية شريف باشا، وحصر تبطين الترع والمساقي بمركز الفشن.

هذا ويشير الموقف الحالي في منظومة كروت الفلاح إلى أن إجمالي الحالات المسجلة قد بلغت 213 ألفا و485، من إجمالي عدد الحائزين 268 ألفا و945 حائزًا، بينما واصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الأزالة في المهد، بجانب المشاركة في تنفيذ الموجة 21 إزالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتنفيذ حملة مكبرة لمكافحة القوارض بمركزي بني سويف والفشن، تزامنًا مع حصاد المحاصيل الشتوية.

وتضمن التقرير توريدات محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا، هذا وقد تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمتابعة عملية الحصاد والتنبيه على المزارعين بالالتزام بشروط توريد المحصول، ومراجعة الكميات الموردة، علاوة على إحصائية ما تم حصاده من محاصيل القمح والبرسيم والبصل والثوم والبنجر والفول البلدي والحمص.