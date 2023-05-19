رقما قياسياً جديداً..104.5 مليون طن صادرات الغاز المسال عالميا الربع الأول من 2023

كتبت -مروة الغول

حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال رقما قياسياً جديداً خلال الربع الأول من عام 2023 حيث بلغت حوالي 104.5 مليون طن، مقارنة بنحو 98.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022، أي بمعدل نمو على أساس سنوي حوالي 6.1% وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك" .

وأضاف التقرير، أن ذلك يعود إلى استمرار نمو الطلب في السوق الأوروبي الذي لجأ إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال، لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.

وتابع التقرير،الذى أعده المهندس وائل حامد ،أنه على مستوى الدول المصدرة، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم في حجم الصادرات خلال الربع الأول من عام 2023، حيث قامت بتصدير نحو 21.5 مليون طن ، وذلك مقارنة بنحو 20.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022، بنسبة نمو على أساس سنوي 3.4%.

وأشار التقرير تعود هذه الزيادة إلى استئناف تشغيل وحدات الإسالة بشكل متتابع في محطة Freeport LNG منذ منتصف شهر فبراير الماضي، بعد توقف دام لثمانية أشهر بسبب حادثة تسرب غاز الميثان من أحد خطوط شحن الغاز الطبيعي المسال في شهر يونيو 2022، وتوقفت على إثره المحطة لمراجعة قواعد الأمن والسلامة. وعلى مدار شهر ونصف تقريبا منذ معاودة تشغيلها، صدرت Freeport LNG شحنات بإجمالي 1.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

وذكر التقرير، أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات المحطة خلال الشهور المقبلة بعد دخول كافة وحدات الإسالة الثلاثة بالمحطة حيز التشغيل الكامل.،وإن استمرت الصادرات على هذا النحو خلال الشهور المقبلة من العام الجاري 2023، فمن المتوقع أن تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بنهاية العام بفارق كبير عن بقية دول العالم، بعد أن تراجعت إلى المرتبة الثالثة في عام 2022 خلف دولة قطر وأستراليا بسبب حادث توقف محطة Freeport، والتي تعد ثاني أكبر محطة لإسالة الغاز في الولايات المتحدة بطاقة تصميمية 15 مليون طن/السنة.