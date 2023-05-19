رفع 120 طن قمامة ومخلفات مبانى وتسوية شوارع أم الزين بالشرقية

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية ،120 طن قمامة ومخلفات مبانى وتسوية شوارع قرية ام الزين ، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع القمامة ومخلفات المبانى والأتربة من قرية ام الزين وتسوية شوارع القرية ، وتهيئتها أمام حركة السيارات والماره مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك خلال زيارته أول أمس لقرية أم الزين للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ومستوى النظافة بالقرية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، فقام المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بشن حملة لرفع (120) طن قمامة ومخلفات ، بواقع (6) نقلات فضلاً عن تسوية شوارع القرية بالجليدر وذلك بإستخدام (10) معدات (6 سيارات نقل قلاب – 2 لودر-2 جليدر).