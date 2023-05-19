رئيس الوزراء العراقى يصل إلى جدة للمشاركة فى القمة العربية الـ32

إيمان حنا

وصل إلى جدة، اليوم الجمعة، محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في العراق، للمشاركة في القمة العربية الـ32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وفق"عكاظ".

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العراقية، عبدالعزيز بن خالد الشمري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وكان قد وصل الأمير رشيد بن الحسن إلى مدينة جدة بالسعودية، لترؤس وفد المغرب في القمة العربية الـ32 المقررة اليوم. وكان في استقبال الأمير رشيد لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العراقية عبدالعزيز بن خالد الشمري.