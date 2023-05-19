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رئيس الوزراء العراقى يصل إلى جدة للمشاركة فى القمة العربية الـ32

الجمعة، 19 مايو 2023 02:00 م
رئيس الوزراء العراقى يصل إلى جدة للمشاركة فى القمة العربية الـ32 محمد شياع السوداني لدى وصوله جدة
إيمان حنا

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وصل إلى جدة، اليوم الجمعة، محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في العراق، للمشاركة في القمة العربية الـ32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وفق"عكاظ".

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العراقية، عبدالعزيز بن خالد الشمري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وكان قد وصل الأمير رشيد بن الحسن إلى مدينة جدة بالسعودية، لترؤس وفد المغرب في القمة العربية الـ32 المقررة اليوم. وكان في استقبال الأمير رشيد لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العراقية عبدالعزيز بن خالد الشمري.

تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

 

 

 


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