رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة إعداد منظومة صرف تواكب التطور التكنولوجى

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أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، أهمية الحرص على تضافر جهود كل الأطراف المعنية فى إطار حوار ومقاربة تشاركية من أجل إعداد منظومة صرف تستجيب إلى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال و تدويل المؤسسات حتى تواكب التطور التكنولوجى ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.

جاء ذلك خلال جلسة العمل الوزارية، وخصّصت لمواصلة النظر فى ملف مراجعة منظومة الصرف، التى تنصهر فى إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التى أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى البلاد.