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دبلوماسي سابق: تأكيد الرئيس السيسي على الأمن القومي العربي رسالة مهمة بقمة جدة

الجمعة، 19 مايو 2023 05:54 م
دبلوماسي سابق: تأكيد الرئيس السيسي على الأمن القومي العربي رسالة مهمة بقمة جدة السفير محمد العرابي
إبراهيم حسان

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن العالم بأكمله يواجه تحديات خطيرة جدا، وإذا لم يكن هناك استراتيجية عربية واضحة لمواجهة هذه الأزمات سيكون هناك مشكلات كثيرة جدا.
 
وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية في جدة تحمل العديد من الرسائل الهامة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أهمية التباحث لحل الأزمة في السودان، إلى جانب أهمية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
 
وتابع السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية تناولت العديد من القضايا العربية، وكان هناك دعوة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
 
وأكمل السفير محمد العرابي: "تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن الأمن القومي العربي وحدة واحدة في ظل التحديات الإقليمية، مهم جدا في الفترة المقبلة".

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