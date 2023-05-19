"ختان الإناث بين الطب والقانون" ندوة بنادي نقابة أطباء الدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

نظم قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية بكلية طب المنصورة، ندوة بعنوان "ختان الإناث بين الطب والقانون"، بنقابة أطباء الدقهلية تحت رعاية الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وألقت دكتورة شرين غالب أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب القاهرة، ونقيب أطباء القاهرة محاضرة بعنوان "تطبيب ختان الإناث.. خطأ مهني أم جريمة".

كما تحدث الدكتور أحمد لطفي السيد مرعي، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق المنصورة، عن الجانب القانوني لختان الإناث، وتناولت دكتور أماني مكرم، مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية طب المنصورة، الجانب الطبي لختان الإناث من حيث أنواعه وأضراره.

وأوضحت الدكتورة سحر الدكروري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بطب المنصورة، ورئيس القسم السابق وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، جهود المجلس القومي للمرأة في مناهضة ختان الإناث وزيادة الوعي بأضراره.

وتناولت دكتورة آمال عبد السلام البقري، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، ومدير مركز الخدمة العامة للاستشارات الطبية الشرعية والتحاليل بطب المنصورة، التعريف بمركز الخدمة العامة للاستشارات الطبية الشرعي والتحاليل والخدمات التي يقدمها للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية ومناهضة العنف ضد المرأة.