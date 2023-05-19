تنفيذ 97.5% من محطة رافع القصبى ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية.. تفاصيل

أكد المهندس عامر كمال حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه جارى إنهاء الأعمال الأخيرة لمحطة رافع الصرف الصحى لقرية القصبى غرب التابعة لصان الحجر، ذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئاسية حياة كريمة لقرى مركز ومدينه الحسينية.

وأوضح رئيس الشركة، أن نسبة تنفيذ المحطة تجاوزت 97.5%، وأنه متوقع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه هناك متابعات يومية لنسب تنفيذ مشروعات خدمية بالمحافظة لسرعة إنهاءها ودخولها الخدمة.

ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 41 قرية و740 تابع وعزبة بمركز الحسينية، لتنفيذ 949 مشروع خدمى وتنموى فى كافة القطاعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين.

بلغ إجمالى المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 949 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروع بالصرف الصحى جارى، و62 مشروع فى مجال مياه الشرب، و34 مشروع فى مجال الكبارى وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى، و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية، و10 مجمعات زراعية، و41 فى مجال التليفونات، و84 مشروع فى مجال الكهرباء.