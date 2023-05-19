بعد وضع الوزير حجر الأساس له.. تعرف على مشروع مجمع مدارس الحصايا بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مشروع إنشاء مجمع مدارس الحصايا بأسوان، بعد أن وضع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حجر الأساس له، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقيادات الوزارة والمحافظة.

· يقع مجمع المدارس فى منطقة الحصايا شرق مدينة أسوان.

· يضم المجمع من مرحلة رياض الأطفال إلى الثانوى.

· تبلغ مساحة المجمع نحو 8114 م2.

· وتصل تكلفته 49.2 مليون جنيه.

· يضم 42 فصل دراسى منها 6 فصول لرياض الأطفال، و 18 فصل للمرحلة الابتدائية، و 9 فصول للمرحلة الإعدادية، و 9 فصول للثانوى العام داخل 3 ملاحق عبارة عن ملحق أول مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية.

· ويضم أيضاً: معمل، وقاعات للمجالات والكمبيوتر، وملحق ثانى مكون من دور أرضى، و 4 أدوار علوية.

· ويضم كذلك ملحق ثالث مخصص للأمن المكلف بتأمين المجمع.