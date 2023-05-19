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أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لاقتحام أحد مسئولى حكومة الاحتلال الإسرائيلية وبحماية من قوات الاحتلال، للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة - رفضها التام لهذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية، مجددة موقفها الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يذكرأن، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة باب الساهرة فى البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك بالتزامن مع توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة، في تطور غير مسبوق.