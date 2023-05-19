اليوم السابع
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الصين: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية

الجمعة، 19 مايو 2023 04:00 ص
الصين: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية مجلس الأمن - أرشيفية
وكالات

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أكدت الصين أنه لا حل عسكريا للنزاع في أوكرانيا، وأنه على جميع الأطراف أن تسهم في التسوية السياسية وتهيئة الظروف للمفاوضات.

وقال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، إنه "لا يوجد للأزمة الأوكرانية حل عسكري. ويعتبر الحوار والمفاوضات طريقا أساسيا لعودة السلام".

وأضاف أنه "في الظروف الحالية يتعين على جميع الأطراف أن تساهم بشكل صريح وعاجل في التسوية السياسية، وتهيئة الأجواء لعودة الأطراف المعنية إلى المفاوضات وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار والعمليات القتالية".

وأكد أن بكين ترحب بخطط 6 زعماء أفارقة لزيارة روسيا وأوكرانيا من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي للتعاون من أجل المساعدة في مفاوضات السلام ولعب دور بناء في تفعيل الحل السلمي للأزمة الأوكرانية".


مجلس الامن

قنغ شوانغ

الامم المتحده

حرب روسيا واوكرانيا

الصين

روسيا

اوكرانيا

موسكو

كييف

الناتو



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