السبت.. انطلاق امتحانات اتمام المرحلة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية

تنطلق غدا السبت 20 مايو امتحانات إتمام المرحلة الإبتدائية الأزهرية، الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مادة القرآن الكريم، ويوم الأحد 21 مايو فى مادتى التربية الإسلامية والعلوم، والأثنين 22 مايو اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الثلاثاء 23 مايو يؤدون الامتحانات فى مادتى الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى، ويختتمون امتحاناتهم يوم الخميس 25 مايو بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

ونوهت إدارة الامتحانات إلى إضافة نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا فى حفظ القرآن الكريم، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفيهًا فى المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

كما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم السبت الموافق 20 مايو، ويؤدى الطلاب الامتحانات فى مادتى الفقه واللغة العربية (ورقة أولى) (النحو والصرف)، ويوم الأحد 21 مايو مادتى حفظ القرآن وتجويده والثقافة الإسلامية، ويوم الاثنين 22 مايو مادتى اللغة العربية ( ورقة ثانية) ( المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) والهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو مادتى أصول الدين (ورقة أول) ( التفسير والحديث) والدراسات الاجتماعية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادتى أصول الدين ورقة ثانية ( التوحيد والسيرة) والعلوم، ويوم الخميس 25 مايو مواد الجبر والتربية الفنية والحاسب الآلى، ويوم السبت 27 مايو مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

ونوهت إدارة الامتحانات إلى أن الطلاب المبصرون يمتحنون شفهيًا فى حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

كما تنطلق امتحانات طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، يوم السبت 20 مايو بمادة الفقه، ويوم الأحد 21 مايو اللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، ويوم الاثنين 22 مايو مادتى اللغة العربية ورقة ثانية والمطالعة والنصوص وفنون الكتابة، ويوم الثلاثاء 23 مايو أصول الدين ورقة أولى والتفسير والحديث، ويوم الأربعاء 24 مايو أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والخميس 25 مايو القرآن الكريم وتجويده.