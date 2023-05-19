اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يهنئ الأمير محمد بن سلمان برئاسة القمة العربية فى دورتها الـ32

الجمعة، 19 مايو 2023 05:41 م
الرئيس السيسي يهنئ الأمير محمد بن سلمان برئاسة القمة العربية فى دورتها الـ32 الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى - أرشيفية
جدة- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جدة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.
 
وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم بالتهنئة لولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، معرباً عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة.

القمة العربية

القمة العربية 2023

القمة العربية الطارئة

القمة العربية فى السعودية

القمة العربية فى جدة

الدول المشاركة في القمة العربية

القمة العربية 32

القمة العربية اليوم

القمة العربية السعودية

أزمة السودان

الرئيس السورى

الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس الأوكرانى

بشار الأسد

مشاركة سوريا في القمة العربية

قمة جدة

أزمة اليمن

الرئيس السيسي

مصر

السعودية

محمد بن سلمان

قمة جدة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة