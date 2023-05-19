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الرئيس السيسى يستقبل بمقر إقامته فى جدة نظيره التونسى قيس سعيد

الجمعة، 19 مايو 2023 10:40 ص
الرئيس السيسى يستقبل بمقر إقامته فى جدة نظيره التونسى قيس سعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
جدة- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته اليوم الجمعة فى جدة الرئيس التونسى قيس سعيد.
 
 
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي

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