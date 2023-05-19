اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 01:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

فى أول زيارة له إلى المملكة..

الرئيس الأوكرانى: سأجتمع مع ولى العهد السعودى

الجمعة، 19 مايو 2023 01:35 م
الرئيس الأوكرانى: سأجتمع مع ولى العهد السعودى زيلينسكى
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه سيلتقى اليوم الجمعة، مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، جاء ذلك عقب صوله إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا، فى أول زيارة يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية. وفق"سكاى نيوز".

وكانت مصادر قد أكدت صباح اليوم، أن الرئيس الأوكراني غادر في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية. وقالت المصادر إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.  .

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التليفزيون الوطني، إن زيلينسكي سيحضر القمة، مضيفا: "كنا على يقين من أن رئيسنا سيكون حيث تحتاجه أوكرانيا، في أي جزء من العالم، لحل قضية استقرار بلادنا. ستكون هناك مسائل مهمة يتم تحديدها هناك، لذا فإن الوجود المادي هو أمر حاسم للدفاع عن مصالحنا".

وتنطلق، اليوم الجمعة، في جدة القمة الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

 


القمة العربية

القمة العربية 2023

القمة العربية الطارئة

القمة العربية فى السعودية

القمة العربية فى جدة

الدول المشاركة في القمة العربية

القمة العربية 32

القمة العربية اليوم

القمة العربية السعودية

أزمة السودان

الرئيس السورى

الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس الأوكرانى

بشار الأسد

مشاركة سوريا في القمة العربية

قمة جدة

أزمة اليمن

الرئيس السيسي

مصر

السعودية

محمد بن سلمان

قمة جدة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة