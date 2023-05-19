اليوم السابع
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لطلاب الشهادة البريطانية

التعليم: الاعتداد بجميع المحاولات لمادة Arabic O.l للعام الدراسي 2022/ 2023

الجمعة، 19 مايو 2023 04:20 م
التعليم: الاعتداد بجميع المحاولات لمادة Arabic O.l للعام الدراسي 2022/ 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نظرا لما أثير حول طلاب الشهادة البريطانية بشأن مادة Arabic O.l الحالية لـ"كامبريدج"، تنوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصا منها على مصلحة أبنائها الطلاب الذين سجلوا هذه المادة أنه سيتم الاعتداد بكافة المحاولات التي تمت للعام الدراسي 2023/2022، ومن بينها دور نوفمبر لهذا العام ولجميع الصفوف (العاشر/الحادي عشر/الثاني عشر).
 
وتؤكد الوزارة أنها تعد آخر محاولة للاعتداد بتلك المادة حتى يتم البت في الأمر من قبل الوزارة، وقد تمت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بذلك.

التربية والتعليم

محاولات امتحان الشهادة البريطانية

الاعتداد بمحاولات الشهادة البريطانية



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