إيبارشية المنيا تنظم المؤتمر النصف سنوى لكهنة الإيبارشية

كتب ـ محمد الأحمدى

نظمت إيبارشية المنيا المؤتمر النصف سنوي للآباء كهنة الإيبارشية، في الفترة من 14 وحتى 17 مايو الجاري، تحت عنوان "الكاهن والرعاية"، في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابع للإيبارشية.

وحاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا، والأنبا فيلوباتير اسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، و الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي، والعشيات والتسبحة الليلية، مجموعات عمل ومحاضرات وندوات في موضوع المؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الرعوية بالإيبارشية.