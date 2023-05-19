إقبال على شواطئ شرق الإسكندرية في الإجازة الأسبوعية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة, إقبالا ملحوظا على الشواطئ فى الإجازة الإسبوعية، خاصة شاطئ ستانلي شرق المحافظة ،رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على المدن الساحلية، وسجلت درجات الحرارة في الاسكندرية اليوم العظمى 23 درجة والصغري 16 درجة.





كانت محافظة الإسكندرية ،أعلنت الاستعداد لصيف 2023 بعدد 64 شاطئا هذا العام لاستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات



أما الشواطئ المجانية في المحافظة ، وعددها 2 شاطئا مجانىا، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.



الاستمتاع-بالأجواء-الربيعية-



الاستمتاع-بالبحر-



الاقبال-على-الشواطئ-الشرقية



الالعاب-المائية-



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توافد-المصطافين-على-الشواطئ-6



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شاطئ-البوريفاج-السياحى-



شواطئ-الاسكندرية-تستقبل-المصطافين



شواطئ-البوريفاج-2



طقس-ربيعى-معتدل