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إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية على البوابة الإلكترونية

الجمعة، 19 مايو 2023 02:42 م
إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية على البوابة الإلكترونية قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الثانوية، على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ورافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال أمانة السر للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، واستقبلهما الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

 

وحرص وكيل الأزهر على المرور على جميع حجرات الإدارة المركزية للامتحانات، واطلع على أرقام الجلوس للطلاب واطمأن على الانتهاء منها، ووجه فضيلته بسرعة نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب.

 

واطلع الدكتور الضوينى على أعمال أمانة السر وهى وضع وندب رؤساء اللجان والمساعدين والأعضاء، كما اطلع على البرنامج الإلكترونى الذى يختار الأعضاء المشاركين فى كنترول الشهادة الثانوية دون أى تدخل أو محاباة، متوجها بالشكر لكل العاملين على جهودهم ونصحهم بالسرية والأمانة والدقة.

 

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=228

 
 

وكيل الازهر الشريف

ارقام جلوس الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية



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