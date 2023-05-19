اليوم السابع
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إطلاق النار على سيارة اقتحمت ساحة الفاتيكان

الجمعة، 19 مايو 2023 03:00 ص
إطلاق النار على سيارة اقتحمت ساحة الفاتيكان الفاتيكان - أرشيفية
وكالات

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أعلن الفاتيكان إطلاق حراسه النار على سيارة اقتحمت ساحة الفاتيكان الخميس، كان يقودها رجل مهزوز.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع بعد أن اقتربت السيارة من أحد مداخل الدولة، إلّا أن السائق لم يلتزم بتعليمات الحراس، الذين يؤمنون حراسة المدخل، بعدم قيامه بالدخول. وبذلك اجتازت السيارة الحواجز واستمرت في التحرك على الرغم من نيران الدرك التي أطلقوها من مسدس، في حين أطلقت أجهزة الأمن صوت الإنذار على الفور.

ونتيجة لذلك، توقفت السيارة في أحد الباحات الداخلية للفاتيكان، في المكان الذي يصل إليه رؤساء الدول عادة قبل مقابلتهم البابا.

وعلى الفور، ترجّل رجل في الأربعينيات من عمره من تلك السيارة، وكانت علامات الهيجان ظاهرة على محيّاه الأمر الذي استدعى عرضه على الأطباء فورا.

يشار إلى أن حاليا يمكث الجاني في مقر شرطة الفاتيكان، في حين لم يتم ذكر سبب قيامه بذلك.


الفاتيكان

البابا فرانسيس

حادث الفاتيكان

حراس الفاتيكان

ايطاليا



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