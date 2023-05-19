أسوان تحصد المركزين الثاني والرابع في المسابقة المشتركة بين الأوقاف والتعليم

أسوان- صلاح المسن

حصدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، مركزين متميزين على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسى 2023/2022، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن فوز الطالبة ملك محمد مصطفى بمدرسة على مبارك الإعدادية، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة "مرحلة إعدادية"، وكذلك فوز الطالبة منة الله محمد مصطفى بمدرسة الصداقة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة "مرحلة ثانوية".

وقدمت مديرية التربية والتعليم بأسوان، أسمى معاني التهنئة القلبية للفائزين والشكر لموجه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية" المشرف العام على المسابقة" وجميع من ساهموا فى هذه المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، و المدرستين الفائزتين وجميع العاملين بهما.

يذكر أن المسابقة الثقافية البحثية الكبرى ، يتم تنظيمها كل عام بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، وتقدمت أسوان هذا العام ب 58 متسابق من مختلف المراحل التعليمية.

وتأتي المسابقة الثقافية البحثية الكبرى، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم، والتعليم الفني من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين الأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية، الابتدائية،و الإعدادية، والثانوية، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها 134769 متسابقًا، في حين بلغ عدد الفائزين بها 74 فائزًا ، وبلغ مجموع جوائزها 97500 جنيه.

من ناحية أخري، كانت قد فازت مديرية التربية والتعليم بأسوان، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المبدع والمتميز ضمن الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي.