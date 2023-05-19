أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2235 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة في مصر، ارتفاعًا بحوالي 15 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2235 جنيهًا مقابل من مستوى 2220 جنيهًا، وسط تذبذب واضح في أسعار الذهب بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2554 جنيها

عيار 21 يسجل 2235 جنيه

عيار 18 يسجل 1916 جنيها

الجنيه الذهب 17880 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1964 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير يوم أمس بنسبة 1.2% فقد فيه الذهب 24 دولار من قيمته ودفعته إلى تسجيل أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1951 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون.

بالرغم من توقف الذهب عن الارتفاع اليوم إلا أنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 2% ليعد ثاني انخفاض على التوالي منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2080 دولار للأونصة.

انخفضت أسعار الذهب الفورية ما يزيد عن 120 دولار منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر، ليتحول أداء الذهب خلال شهر مايو حتى هذه اللحظة إلى أداء سلبي.