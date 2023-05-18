5 صور ترصد أعمال تطوير ورصف شارع ذكرى إدريس بمدينة الحوامدية

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورا تظهر معدلات التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة شارع ذكرى إدريس (مزلقان مني الأمير) بمركز ومدينة الحوامدية، والمدرج ضمن مشروعات الرصف والتطوير بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأظهرت الصور أعمال وضع طبقة الرصف السطحية للطريق بداية من طريق 11 حتى آخر شارع سعد زغلول، بطول 700م ومتوسط عرض 10م، لتحسين الصورة البصرية وتيسير حركة المواطنين.

الجدير بالذكر أن إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وهاني السيسي رئيس مركز ومدينة الحوامدية، كانا قد تفقدا معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.



رصف شارع ذكرى إدريس بمدينة الحوامدية



رصف شارع ذكرى إدريس بمدينة الحوامدية



رصف شارع ذكرى إدريس بمدينة الحوامدية



رصف شارع ذكرى إدريس بمدينة الحوامدية