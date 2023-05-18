جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الخميس مع نظيره الفلسطيني الدكتور رياض المالكى على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية بجدة والمقرر عقدها غدا /الجمعة/، والذي وضعه في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل إمعان سلطة الاحتلال في التنكيل بالشعب الفلسطيني دونما رادع.



كما توافق الوزيران على الإسراع بعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، في سياق الحرص المشترك على تعزيز أواصر وعلاقات التعاون في مختلف المجالات.