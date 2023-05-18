"معلومة تهمك".. فى خطوات.. كيف تقيم دعوى أمام مجلس الدولة؟

كتب أحمد حسنى

سلسلة قانونية يقدمها اليوم السابع لتوضح العديد من المفاهيم القانونية التى يحتاجها المواطن فى كافة تعاملاته القانونية، وفى النقاط التالية نكشف كيف ينظم القانون إقامة الدعوى أمام مجلس الدولة

- خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة:-

ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".

ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.

ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".

ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.