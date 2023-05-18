اليوم السابع
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معرض بيئى للمشروعات الخضراء على هامش مؤتمر الصيادلة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 مايو 2023 11:35 ص
معرض بيئى للمشروعات الخضراء على هامش مؤتمر الصيادلة.. اعرف التفاصيل المشاركون فى المعرض
كتبت منال العيسوى

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شاركت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية فى وزارة البيئة ، فى فعاليات مؤتمر التميز فى الصيدلة الذى عقد تحت عنوان "رؤية مصر للرعاية الصحية 2030" والذى تنظمه كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من كلٍ من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، جامعة لوبلين الطبية ببولندا، جامعة بورتو بالبرتغال، هيئة التميز فى الرعاية الصحية (NICE)، مجلس الاعتماد الدولى للتعليم الصيدلى (ACPE)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكى (USP)، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على نشر الوعى البيئى لتحقيق المفهوم الشامل للإستدامة البيئية.

وانسان وزارة البيئة جناحًا متخصصًا يعرض المشروعات البيئية والتى تهدف إلى تحقيق الاستدامة فى كافة المجالات تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتم توزيع مجموعة من الكتيبات والبورشورات الخاصة بمشروعات ( إدارة المخلفات الصلبة _مشروع ايكو ايجيبت _مشروع الطيور الحوامة) وقد تم توزيع مجموعة من الشنط القماش ضمن المبادرة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك بهدف رفع ثقافة الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع.

كما شاركت الوزارة فى تحكيم المسابقة الطلابية بالملتقى التوظيفى عن الافكار المبتكرة الداعمة للاستدامة فى مجال صناعة الدواء من خلال قطاع الإدارة البيئية بالوزارة.

ومن ناحية أخرى أقامت وزارة البيئة معرضًا لعرض المشروعات البيئية الموجودة بالوزارة وذلك ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء بالمركز الأوليمبى بالمعادى، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبالتعاون مع رئاسة حى المعادى والمجلس الوطنى للشباب.

المشركون فى المعرض

المشركون فى المعرض

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

معرض بيئى
معرض بيئى

البيئة

صناعة الدواء فى مصر

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة

التوعية البيئية



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