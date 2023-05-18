اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 09:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع 3 أشقاء فى انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الأثار بطوخ

الخميس، 18 مايو 2023 08:08 م
مصرع 3 أشقاء فى انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الأثار بطوخ اسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية قرقشندة طريق شبرا هارس التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع 3 أشقاء، داخل منزل بالطوب اللبن أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار، جرى نقل الجثث لمستشفى قها التخصصى، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بانهيار حفرة داخل منزل بالطوب اللبن بقرية قرقشندة دائرة المركز، واسفرت عن وفاة 3 أشقاء.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار حفر داخل منزل بالطوب اللبن بقرية قرقشندة طريق شبرا هارس دائرة المركز، وأسفر عن ذلك وفاة 3 أشقاء هم "محمود ع م"، 40 سنة، "حسين ع م"، 38 سنة، و"عبد الرحمن ع م"، 28 سنة، وذلك لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل المنزل.

وتمكن رجال الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال الجثامين جرى نقل الجثث لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 
 
 
 

اخبار القليوبية

امن القليوبية

مصرع 3 أشقاء

قرية قرقشندة

طوخ

التنقيب عن الاثار

محافظة القليوبية

مديرية امن القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة