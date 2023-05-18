مصرع 3 أشقاء فى انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الأثار بطوخ

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بانهيار حفرة داخل منزل بالطوب اللبن بقرية قرقشندة دائرة المركز، واسفرت عن وفاة 3 أشقاء.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار حفر داخل منزل بالطوب اللبن بقرية قرقشندة طريق شبرا هارس دائرة المركز، وأسفر عن ذلك وفاة 3 أشقاء هم "محمود ع م"، 40 سنة، "حسين ع م"، 38 سنة، و"عبد الرحمن ع م"، 28 سنة، وذلك لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل المنزل.

وتمكن رجال الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال الجثامين جرى نقل الجثث لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.