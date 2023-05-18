ماذا تفعل قبل النوم لتحسين صحة الأمعاء؟ اتمشى وجرب شرب النعناع

كتبت ميرفت رشاد

يعرف الجميع فوائد روتين وقت النوم، يمكن أن تساعد الممارسات مثل ترك هاتفك قبل النوم بساعات قليلة ، والتأمل ، وشرب الشاي على تمهيد الطريق لنوم أفضل، لكن الروتين الليلي القوي يفيد صحة أمعائك أيضًا، وإليك بعض النصائح وفقا لما نشره موقع "wellandgood".

هل يمكن أن يؤثر جهازك الهضمي على نومك؟

وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة Journal of Clinical Sleep Medicine ، فإن الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر، أظهرت نومًا أخف (أقل عمقًا) مع استيقاظ متقطع، وخلص الباحثون إلى أن الوجبات الغنية بالألياف ، والدهون المنخفضة ، والسكر المنخفض ، خاصة في وقت لاحق من اليوم ، يمكن أن تسهم في نوم أفضل، من المنطقي أن تساهم الأطعمة الصحية سهلة الهضم في تحسين النوم.

هل يمكن أن تساعدك البروبيوتيك على النوم بشكل أفضل؟

بقدر ما تذهب البروبيوتيك ، ما لم يتم تعزيزها بعامل النعاس مثل الميلاتونين أو المغنيسيوم ، فإن البروبيوتيك لا تجعلك تشعر بالنعاس أو تحفزك على النوم ، فإن وجود ميكروبيوم صحي ودعم نمو بكتيريا المعدة الجيدة مفيد لصحة أمعائك العامة ، يمكن أن يساعدك امتلاك أمعاء صحية على هضم طعامك بشكل أفضل .

أفضل العادات للمساعدة على الهضم في الليل

1. تناول الزنجبيل المهدئ للبطن أو شاي النعناع

يمكنك الاعتماد على بعض الأطعمة التي تهدئ البطن بشكل طبيعى ، وخاصة شاي النعناع ، ليس فقط لذيذًا ولكنه معروف أيضًا بأنه مضاد للتشنج ، مما يعني أنه يهدئ عضلات المعدة ويزيد من إنتاج الصفراء ، تساعد الصفراء المعدة وميكروبيوم الأمعاء على هضم الطعام - وخاصة الدهون.

من الأطعمة المدهشة الأخرى التي تساعد في علاج القناة الهضمية الزنجبيل، له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي ، والمشروبات الدافئة قد تكون مهدئة ، يُعرف الجذر بالمساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ ، كما أنه يعزز الحركة ، ويعرف أيضًا أنه يحافظ على حركة الأشياء عبر الجهاز الهضمي ، ويدعم بكتيريا المعدة والميكروبيوم.

2. جرب بعض التمدد الخفيف أو المشي

على الرغم من أنك قد تعرف بالفعل أن تمارين الإطالة أو حتى اليوجا الخفيفة مفيدة لعملية الهضم، يمكن أن يؤدي المشي بعد تناول الطعام إلى تحسين عملية الهضم

3. امنح عقلك وقتًا مخصصًا للاسترخاء

كثير من الناس ينامون في حالة إجهاد شديد ، وبسبب محور الأمعاء والدماغ ، فإن الإجهاد العقلي يجهد أيضًا أجهزتنا الهضمية والعكس صحيح ،يمكن أن يؤدي هذا إلى الإمساك أو الإسهال أو اضطراب المعدة ، حسب الشخص، من خلال تخصيص خمس إلى 10 دقائق من التأمل أو نشاط استرخاء آخر (مثل القراءة الخفيفة) قبل النوم ، ستمنح عقلك فرصة للاسترخاء وإبعاد عقلك عن الأشياء المجهدة قبل أن تغفو. سيكون لذلك فوائد كبيرة لصحة الجهاز الهضمي أيضًا.

4. تناول بعض البرقوق

يحتوي البرقوق المجفف على المغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين B6 الذي يساعد على إنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون النوم، تناوله قبل النوم بحوالي ساعة، يعد تناول البرقوق بانتظام مفيدًا لنظام الجهاز الهضمي نظرًا لاحتوائه على الألياف .