عميد كلية الأعمال بالإسكندرية: لن يكون هناك عملة واحدة مسيطرة على العالم بحلول 2030

وأضاف خلال كلمته فى المائدة المستديرة التى نظمها المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية، أن روسيا دولة عظمي، والناتج المحلي لها الآن 1.8 تريليون دولار، وبحلول 2030 سيكون الناتج المحلي الإجمالي لها كما هو متوقع حوالي 8 ترليون دولار بزيادة 4 أضعاف، وسوف تتفوق على اليابان وألمانيا، متابعًا أن بحلول عام 2030 سوف تتغير خريطة العالم تماما،

وأوضح أن مشروع السد العالي كان له أهمية كبرى في العديد من المجالات، وحماية مصر من الفيضانات، بالإضافة على دوره في توليد الكهرباء لبدء عمليات التصنيع في كافة نواحي مصر منذ افتتاحه في 15يناير عام 1971، كما تتواجد خلفه اكبر بحيرة صناعية في العالم هي بحيرة ناصر، والتي حتى الآن لم نحسن استخدامها حيث أنها مصدر غذائي هام.

ولفت إلى أن الشعب المصري الأكثر استهلاكا للقمح على مستوى العالم، وعلى مدار التاريخ روسيا لم تخذلنا حتى خلال أزمة كورونا، والتي مدت يد العون بإستيراد القمح، كما إن عادات الشعب الروسي يقترب من العالم العربي في عاداته مشيرًا إلى إنه عندما تم تقسيم الإتحاد السوفيتي تضرر هذا العالم كثيرًا وأصبح أحادي القطبين، كما اصبح يعيش في أعلى معدلات التضخم بسبب طبع النقود وعدم وجود الرقابة.

وقال نهيب بروسيا الاستثمار في قناة السويس، بمناطق العين السخنة، سفاجا، ميناء الأدبية، منطقة اللوجستيات بقناة السويس، حيث أن أي دولة تستثمر في قناة السويس ستحقق حجم مكاسب كبيرة، فقناة تقوم بتوفير الدوران حول العالم، والذي يصل ل11 يومًا، حيث يوفر طاقة كبيرة، تقليل من حجم التلوث حول العالم، حيث يمر بها 22٪ من حجم تجارة العالم، وزيادة تطويرها سوف تستحوذ من 50إلى 60٪ من تجارة العالم.

وتابع أننا ننتظر من روسيا التي تملك الكثير من المعلومات النووية ان تستغل ما تملكه من تكنولوجيا بالمفعل النووي بالضبعة ، حيث يتم التخطيط لهذا المفعل منذ عام 1974 وتطورنا في الأمر، ثم توقف خلال جائحة، وقدمت روسيا قرض بـ22 مليار دولار بفائدة 3٪ للمشروع ليتم البدء بسداد هذا القرض بعد تشغيل المفعل.