عادل المصرى: غرفة المطاعم لا تتوانى عن تقديم الدعم الفنى للمؤسسات التعليمية السياحية

كتب محمد أسعد

أكد عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حرص الغرفة على الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لرواد هذه المنشآت والتي تأتى في مقدمتها وبنفس ترتيب الأولويات والأهمية، الخدمة المتميزة في الضيافة وهى لا تقل أهمية عن صحة وجودة وسلامة الغذاء في هذه المنشآت والمطاعم السياحية.

وقال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في كلمته التي ألقاها في افتتاح ملتقى توظيف الخريجين بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس، أن معيار جودة الخدمة السياحية أصبحت أحد معايير السبق ووسائل المنافسة السياحية بين الدول الساعية لاستقطاب أكبر عدد من السائحين الوافدين، كما إنها - جودة الخدمة والضيافة - أهم أسباب نجاح التجربة السياحية.

وأضاف إننا كغرفة نضع أمام أعيننا، معيار تأهيل وتنمية المهارات والقدرات لجميع العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، عبر برامج تدريبية على أعلى وأحدث المستويات العالمية من خلال شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية متخصصة في مجال التدريب السياحي عامة والضيافة وجودة وصحة وسلامة الغذاء خاصة.

وأشار المصري، إلى إنه في إطار حرص غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على تحقيق هذا الهدف، قمنا بتوقيع العديد من البروتوكولات مع عدد من الكليات والمعاهد السياحية بهدف رفع مهارات طلاب هذه المؤسسات التعليمية لتتواكب مع احتياجات السوقين المصرية والعالمية فضلاً حرصنا على مشاركة هذه الملتقيات كوسيلة لتوفير فرص العمل.

وأوضح أن ملتقيات توظيف خريجي الكليات والمعاهد السياحية تمثل بارقة أمل لدى هؤلاء الخريجين لإيجاد فرصة عمل تساهم في انخفاض معدلات البطالة في مصر، كما إنها تحقق مكسباً لكل من الطلاب والشركات، كما إنها تمنح – الملتقيات - الشركات المشاركة أولوية في الحصول علي الطلاب الجدد واكتشافهم قبل أي شركات أخرى، إلى جانب إنها تعتبر وسيلة لاتصال الطلاب بالجهات السياحية المشاركة ومن ثم معرفة احتياجات سوق العمل، وهو ما يجعل الطلاب يعرفون نقاط الضعف والقوة.

ووجه رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، النظر للمؤسسات التعليمية السياحية بضرورة استثمار فترة الدراسة لإعداد برامج تعليمية تدريبية على المستحدثات التي تشهدها صناعة السياحة العالمية من أجل إعداد طلاب الجامعة قبل تنظيم هذه الملتقيات، عبر برامج تدريبية تتوافق واحتياجات هذه الشركات.

واختتم عادل المصري باستعداد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، لتقديم الدعم الفني لهذه البرامج، بحيث تتيح الفرصة أمام الخريجين للتعرف على أرض الواقع لما يحتاجه سوق العمل واختيار ما يناسبه من برامج تتفق مع قدراته ومواهبه ومن ثم يتمكن من الحصول على فرصة عمل في أثناء الدراسة.

وعقب إلقاء كلمته قام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة نيفين جلال عيد، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس ، بتكريم الأستاذ عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وإهداءه درع الكلية تقديراً لمجهوداته في دعم السياحة، والتعليم السياحي.

وكانت الغرفة قد شاركت في ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس بجناح تلقت فيه طلبات الخريجين بقيادة تامر عبد الله، مسئول مركز تكنولوجيا المعلومات بالغرفة، حيث تقوم الغرفة بإعداد قائمة بأسماء الخريجين والسمات الشخصية لكل منهم وإرسالها إلى أعضاء الغرفة للتواصل مع الخريجين واختيار المطاعم والمنشآت السياحية وما تحتاجه من عمالة وفقاً للتخصصات والمؤهلات المطلوبة.