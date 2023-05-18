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طلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة ينهون امتحاناتهم اليوم بمادة اللغة الأجنبية

الخميس، 18 مايو 2023 07:00 ص
طلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة ينهون امتحاناتهم اليوم بمادة اللغة الأجنبية امتحانات الفصل الدراسى الثانى
كتبت – مرام محمد

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يختتم طلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة اليوم الخميس الموافق 18 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2022/2023 "الدور الأول" بامتحان مادة اللغة الأجنبية، وذلك وفقا لجدول الامتحان المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول الامتحان، يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأداء امتحان مادة الكيمياء "للشعبة العلمية" ومادة علم النفس والاجتماع "للشعبة الأدبية".

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الإدارات التعليمية بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات ومتابعة اللجان يوميا والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة، مشددة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث (الأمن والسلامة والراحة والتهوية المناسبة والإضاءة).

وأكدت المديرية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرة إلى أن إعلان نتائج صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.


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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

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نتائج رابعة ابتدائي

نتائج امتحانات رابعة ابتدائي في الجيزة



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