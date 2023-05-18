طلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة ينهون امتحاناتهم اليوم بمادة اللغة الأجنبية

كتبت – مرام محمد

يختتم طلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة اليوم الخميس الموافق 18 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2022/2023 "الدور الأول" بامتحان مادة اللغة الأجنبية، وذلك وفقا لجدول الامتحان المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول الامتحان، يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأداء امتحان مادة الكيمياء "للشعبة العلمية" ومادة علم النفس والاجتماع "للشعبة الأدبية".

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الإدارات التعليمية بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات ومتابعة اللجان يوميا والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة، مشددة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث (الأمن والسلامة والراحة والتهوية المناسبة والإضاءة).

وأكدت المديرية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرة إلى أن إعلان نتائج صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.