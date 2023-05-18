ضبط طن و150 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية طن و150 كجم دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مدينة القنايات ، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين القنايات بحمله تموينية على المخابز برئاسة بدوي عراقي مدير الادارة وبإشراف من محمد سعد مدير عام الرقابة بالمديرية ، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : محضر رقم 13401 لسنة 2023 م جنح قسم شرطة مركز الزقازيق ضد" م. ع. ع "صاحب مخبز بلدى بناحية فرسيس لتجميع عدد 18شيكارة دقيق مدعم 87.5% بغرض البيع بالسوق السوداء.

محضر رقم 1128 لسنة 2023 م جنح قسم شرطة القنايات ضد" ن. ع. ا" صاحبة مخبز بناحية اسماعيل راشد تبع القنايات لتجميعها عدد 5 شكاير دقيق مدعم 87.5% بغرض البيع بالسوق السوداء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.