اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 01:35 م
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ضبط طن و150 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

الخميس، 18 مايو 2023 01:23 م
ضبط طن و150 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية طن و150 كجم دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مدينة القنايات ، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين القنايات بحمله تموينية على المخابز برئاسة بدوي عراقي مدير الادارة وبإشراف من محمد سعد مدير عام الرقابة بالمديرية ، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : محضر رقم 13401 لسنة 2023 م جنح قسم شرطة مركز الزقازيق ضد" م. ع. ع "صاحب مخبز بلدى بناحية فرسيس لتجميع عدد 18شيكارة دقيق مدعم 87.5% بغرض البيع بالسوق السوداء.
 
محضر رقم 1128 لسنة 2023 م جنح قسم شرطة القنايات ضد" ن. ع. ا" صاحبة مخبز بناحية اسماعيل راشد تبع القنايات لتجميعها عدد 5 شكاير دقيق مدعم 87.5% بغرض البيع بالسوق السوداء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


 

 


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مديرية التموين بالشرقية

الرقابة التموينية بالشرقية

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